灣區11城市打破高溫紀錄 料熱浪持續至週六（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

受熱浪影響,11個城市週一錄得破紀錄的高溫,國家氣象局向舊金山(三藩市)發出高溫警報,並預測熱浪將會持續至星期六。

根據國家氣象局,灣區週一最炎熱的城市是東灣Livermore,錄得華氏116度,不只破了單日最高氣溫紀錄,亦破了市內於1950年錄得115度的記錄。

此外,舊金山週一亦錄得破紀錄的97度,灣區其餘亦有9個城市打破單日最高氣溫紀錄。

另一方面,舊金山週二中午一度錄得94度,國家氣象局向舊金山發出高溫警報,除了舊金山及太平洋沿岸地區,整個灣區,包括中半島、南灣、東灣都處於酷熱天氣警告底下,警告將會持續至星期四晚上8點。

灣區多個城市週二都破了單日最高氣溫紀錄,例如是聖荷西、Concord市及Livermore市,聖荷西一度錄得108度,而Concord市及Livermore市,分別錄得111及112度。

國家氣象局預測,星期四會是最熱,而除了日間溫度高企,預料入夜後氣溫亦不會下降太多。

灣區空氣質素管理局宣佈,空氣質素達到不健康水平,將愛惜空氣日延長至週三,空氣質素欠佳對幼童、長者以及患有呼吸系統疾病,和心臟病人士有不良影響,當局呼籲大家減少開車,避免進一步污染空氣。

另外要注意避暑,減少戶外活動。

