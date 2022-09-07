灣區11城市打破高溫紀錄 料熱浪持續至週六（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

受熱浪影響，11個城市週一錄得破紀錄的高溫，國家氣象局向舊金山（三藩市）發出高溫警報，並預測熱浪將會持續至星期六。

根據國家氣象局，灣區週一最炎熱的城市是東灣Livermore，錄得華氏116度，不只破了單日最高氣溫紀錄，亦破了市內於1950年錄得115度的記錄。

此外，舊金山週一亦錄得破紀錄的97度，灣區其餘亦有9個城市打破單日最高氣溫紀錄。

另一方面，舊金山週二中午一度錄得94度，國家氣象局向舊金山發出高溫警報，除了舊金山及太平洋沿岸地區，整個灣區，包括中半島、南灣、東灣都處於酷熱天氣警告底下，警告將會持續至星期四晚上8點。

灣區多個城市週二都破了單日最高氣溫紀錄，例如是聖荷西、Concord市及Livermore市，聖荷西一度錄得108度，而Concord市及Livermore市，分別錄得111及112度。

國家氣象局預測，星期四會是最熱，而除了日間溫度高企，預料入夜後氣溫亦不會下降太多。

灣區空氣質素管理局宣佈，空氣質素達到不健康水平，將愛惜空氣日延長至週三，空氣質素欠佳對幼童、長者以及患有呼吸系統疾病，和心臟病人士有不良影響，當局呼籲大家減少開車，避免進一步污染空氣。

另外要注意避暑，減少戶外活動。

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