知名杯裝泡麵大廠日清食品,10月份推出的季節性泡麵口味,將挑戰許多民眾對泡麵口味的想像。

因應10月的南瓜季節,日清最新推出的杯裝泡麵,就充滿濃濃的南瓜香料味。

日清表示,這款泡麵有甜有鹹,但如果民眾勇於挑戰新味道,更可以在泡麵上添加鮮奶油。

這款南瓜香料口味的泡麵,在2021年10月就上架過,當時也造成一陣轟動,如今再次上架,給還未嚐鮮的民眾挑戰味蕾的機會。

