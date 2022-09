【KTSF 張擎鳳報導】

衛生官員表示,COVID不會在短期內消失,促請民眾去打新的加強針。

Anthony Fauci醫生表示,為應對COVID,民眾將需要像接種流感疫苗一樣,每年都要打加強針。

衛生官員說,現時每日染疫死亡人數比今年春天為多,並警告說,今年秋天,COVID個案可能會激增。

白宮COVID疫情協調員促請合資格的人都去打針對Omicron變種病毒而設的新版加強針。

Fauci醫生說:「疫苗不分黨派,無關政治,我們希望社區、企業和學校中,人人都能保持安康,不受干擾。」

衛生官員說,同時接種流感疫苗,及新型肺炎加強針是完全安全的。

