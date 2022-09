加州為因疫情失業人士提供2,500元培訓補助金（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州有許多人因為新冠疫情而失去工作,州府現在推出一項計劃,給這些人士提供一次性2,500元的教育與就業培訓補助金。

名為「金州教育與就業培訓補助金」的計劃,為因為疫情失去工作的加州居民提供2,500元的補助金。

申請人必須是在加州的社區大學、州立大學或加州大學就讀的學生。

加州學生補助委員會表示,經濟轉型導致一些人失去工作,州府必須提供幫助這些人學習與培訓,以找到新的就業機會。

符合申請的條件是:

— 申請人必須因為疫情失業

— 至今還未能找到相同資格的工作

— 失業的時候並沒有在就讀或接受培訓

— 符合收入和資產條件,例如一個單身人士的年收入不可超過46,000元

— 目前正在大學,報讀相關的教育或培訓計劃

申請成功的學生,州府將直接把補助金發給相關的大學。

有興趣取得計劃詳情的觀眾,請點擊:Gsetg.csac.ca.gov/

