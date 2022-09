拜登舉行內閣會議 誇讚團隊近期取得立法成就

【KTSF 傅景竑報導】

總統拜登週二舉行內閣會議,誇讚他的政府團隊近期取得的立法成功,他又說這些都證明了民主是為民眾服務。

拜登週二在內閣會議中,特別提到在多項議題上,由晶片及科學法案、降低通脹法案,以至降低處方藥物成本,學生債務紓困方案等立法程序都取得勝利。

現時距離11月的中期選舉只有大約兩個月,拜登希望選民記得民主黨所取得的政績。

事實上,拜登接著在關鍵州份的造勢活動也排得密密麻麻,本星期五前往俄亥俄州,下星期就前往密歇根州,而在這些州份,民主黨人正面對共和黨對手的激烈挑戰,拜登政府也正推出計劃去分發已經表決通過的法案撥款。

拜登說:「所以今天我召集內閣詳細勾劃,如何執行每條法例,我們很努力去通過這些法例,因為通過這些歷史性法案,只是為美國人民服務的第一步,只是第一步

備受關注的《晶片與科學》法案中,有關527億元對美國半導體業界的支援計劃,聯邦商務部週二透露設立晶片基金,當中280億元將會用於撥款與貸款,以支援美國企業製造、組裝至今最先進的記憶晶片及設施;100億用於擴充現有汽車和通訊用晶片的產能;另外110億就用於技術研發。

企業最快可以在明年春天提出申請。

