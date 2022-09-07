拜登舉行內閣會議 誇讚團隊近期取得立法成就

September 7, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(The White House)

【KTSF 傅景竑報導】

總統拜登週二舉行內閣會議，誇讚他的政府團隊近期取得的立法成功，他又說這些都證明了民主是為民眾服務。

拜登週二在內閣會議中，特別提到在多項議題上，由晶片及科學法案、降低通脹法案，以至降低處方藥物成本，學生債務紓困方案等立法程序都取得勝利。

現時距離11月的中期選舉只有大約兩個月，拜登希望選民記得民主黨所取得的政績。

事實上，拜登接著在關鍵州份的造勢活動也排得密密麻麻，本星期五前往俄亥俄州，下星期就前往密歇根州，而在這些州份，民主黨人正面對共和黨對手的激烈挑戰，拜登政府也正推出計劃去分發已經表決通過的法案撥款。

拜登說：「所以今天我召集內閣詳細勾劃，如何執行每條法例，我們很努力去通過這些法例，因為通過這些歷史性法案，只是為美國人民服務的第一步，只是第一步

備受關注的《晶片與科學》法案中，有關527億元對美國半導體業界的支援計劃，聯邦商務部週二透露設立晶片基金，當中280億元將會用於撥款與貸款，以支援美國企業製造、組裝至今最先進的記憶晶片及設施；100億用於擴充現有汽車和通訊用晶片的產能；另外110億就用於技術研發。

企業最快可以在明年春天提出申請。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


one × 2 =