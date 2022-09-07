蘋果推iPhone 14、新版Apple Watch和AirPods Pro

【KTSF 張麗月報導】
蘋果公司週三舉行一年一度的秋季發佈會，又有新產品推介，就是分別推出新系列的iPhone 14、Apple Watch和AirPods Pro。
蘋果週三推出四款新的iPhone 14，分別是14和14 Plus，以及14 Pro和Pro Max，屏幕有6.1吋和6.7吋，這四款新機不論在最核心的晶片、相機系統、攝影運動功能，以至 “動態島” 功能都有所不同，電池續航力也更好，同時在沒有手機訊號或WIFI無線上網服務時，新款的iPhone可以在緊急情況下，連接衛星發送緊急消息。
其中14 Pro和Pro Max兩款新機，最大亮點就是全新設計的”動態島” 互動功能，能即時調整變化，以顯示重要的提示、通知和活動，令人一眼就可以掌握得到時間、小工具和「即時動態」。
iPhone 14系列手機，起價由799元至1099元不等，在本星期五開始接受預訂。
此外，蘋果還推出三款新的Apple Watch，其中包括針對極限運動和潛水的手錶，防水更好以及有先進的指南針，續航力高達60小時。
另外還有蘋果新一代的無線耳機AirPods Pro，降噪量比原始版本增加一倍，電池續航力也更強。
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