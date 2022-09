蘋果推iPhone 14、新版Apple Watch和AirPods Pro

【KTSF 張麗月報導】

蘋果公司週三舉行一年一度的秋季發佈會,又有新產品推介,就是分別推出新系列的iPhone 14、Apple Watch和AirPods Pro。

蘋果週三推出四款新的iPhone 14,分別是14和14 Plus,以及14 Pro和Pro Max,屏幕有6.1吋和6.7吋,這四款新機不論在最核心的晶片、相機系統、攝影運動功能,以至 “動態島” 功能都有所不同,電池續航力也更好,同時在沒有手機訊號或WIFI無線上網服務時,新款的iPhone可以在緊急情況下,連接衛星發送緊急消息。

其中14 Pro和Pro Max兩款新機,最大亮點就是全新設計的”動態島” 互動功能,能即時調整變化,以顯示重要的提示、通知和活動,令人一眼就可以掌握得到時間、小工具和「即時動態」。

iPhone 14系列手機,起價由799元至1099元不等,在本星期五開始接受預訂。

此外,蘋果還推出三款新的Apple Watch,其中包括針對極限運動和潛水的手錶,防水更好以及有先進的指南針,續航力高達60小時。

另外還有蘋果新一代的無線耳機AirPods Pro,降噪量比原始版本增加一倍,電池續航力也更強。

