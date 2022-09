熱浪下南灣幾間避暑中心情況如何（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

Santa Clara縣的避暑中心一直開放至星期三,帶大家去看看南灣幾間的避暑中心(Cooling Center)。

國家氣象局已將高溫觀察(Excessive Heat Watch)延長至今個星期三,當中包括Santa Clara縣在內的灣區沿海和海灣地區,預計溫度將在華氏90多度,而內陸地區的溫度將超過100度。

國家氣象局預測,灣區內陸山谷的弱勢群體可能面臨更高的風險,潛在影響包括熱衰竭與中暑。

除了圖書館會開放,讓大家避暑外,而其他額外避暑中心,也在Santa Clara縣許多地方開放。

本台的記者週一按照網站顯示的地點和時間,去了聖荷西的三間避暑中心,Roosevelt社區中心的這一間,記者入去後,看到中心為民眾準備好飲品、小食和電影。

市民Angel說:「我希望每個人都來加入我們,這兒是避暑中心,小吃、電影,我們會很開心,來加入我們,我們需要擺脫炎熱。」

有住在Camden社區中心附近的多位居民表示,自己是第一次來。

Angie說:「熱浪來說,我記得它最多三天會過去,然後就會消失,但我認為今次我想也有六到七天,預測到星期四的,我認為天氣這麼熱,很奇怪。」

Angie表示,第一次來,感覺環境不錯,中心為他們提供小食、飲品和遊戲,她會再來。

這位的民眾就說,在熱浪期間,想盡量找有冷氣的地方,所以就決定過來。

而Emma Prusch Regional Park Farm的這一間,記者去到就發現門根本沒有開,避暑中心更多的地點和開放時間,可查詢:Emergencymanagement.sccgov.org。

而對於需要乘坐交通工具前往避暑中心的市民,VTA交通管理局提供免費乘車服務,詳情可瀏覽:VTA.org。

