熱浪下南灣幾間避暑中心情況如何（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

Santa Clara縣的避暑中心一直開放至星期三，帶大家去看看南灣幾間的避暑中心（Cooling Center）。

國家氣象局已將高溫觀察（Excessive Heat Watch）延長至今個星期三，當中包括Santa Clara縣在內的灣區沿海和海灣地區，預計溫度將在華氏90多度，而內陸地區的溫度將超過100度。

國家氣象局預測，灣區內陸山谷的弱勢群體可能面臨更高的風險，潛在影響包括熱衰竭與中暑。

除了圖書館會開放，讓大家避暑外，而其他額外避暑中心，也在Santa Clara縣許多地方開放。

本台的記者週一按照網站顯示的地點和時間，去了聖荷西的三間避暑中心，Roosevelt社區中心的這一間，記者入去後，看到中心為民眾準備好飲品、小食和電影。

市民Angel說：「我希望每個人都來加入我們，這兒是避暑中心，小吃、電影，我們會很開心，來加入我們，我們需要擺脫炎熱。」

有住在Camden社區中心附近的多位居民表示，自己是第一次來。

Angie說：「熱浪來說，我記得它最多三天會過去，然後就會消失，但我認為今次我想也有六到七天，預測到星期四的，我認為天氣這麼熱，很奇怪。」

Angie表示，第一次來，感覺環境不錯，中心為他們提供小食、飲品和遊戲，她會再來。

這位的民眾就說，在熱浪期間，想盡量找有冷氣的地方，所以就決定過來。

而Emma Prusch Regional Park Farm的這一間，記者去到就發現門根本沒有開，避暑中心更多的地點和開放時間，可查詢：Emergencymanagement.sccgov.org。

而對於需要乘坐交通工具前往避暑中心的市民，VTA交通管理局提供免費乘車服務，詳情可瀏覽：VTA.org。

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