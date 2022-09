【KTSF】

Sonoma縣政府將設立試點項目,向超過300戶低收入家庭提供基本收入,以評估這項津貼是否能減低貧窮率,並增強社會流動率。

Sonoma縣的Pathway to Income Equity,「公平收入途徑」試點計劃,在9月1日開始接受報名。

為期兩年的計劃,將資助305戶低收家庭每個月500元的基本收入,加上市內的其他計劃,包括租金援助和糧食券,幫助他們負擔生活所需。

該項計劃僅限於在市內居住的家庭,這些家庭也要符合以下條件:收入不能高於聯邦貧困線的185%、有6歲以下兒童、並在疫情期間有經濟損失。

報名截止日期在10月31日,更多資訊可於官網瀏覽:Pathwaysonoma.org/program/apply

