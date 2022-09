【KTSF】

舊金山(三藩市)安老自助處將在9月底與學院合作,舉行家居電器維修培訓,完成訓練後學院會安排工作。

舊金山安老自助處即將在9月26日到11月4日舉行家居電器維修培訓,培訓完畢,可了解基本家居電器維修知識,還有洗碗機和洗衣電器的專業課程,可獲得實際經驗,包括兩到三次有薪水的實習,以及英語學習和就業培訓等。

培訓由Nana學院提供,結訓後將安排工作。

有興趣的民眾,可以致電(415) 677-7500查詢。

