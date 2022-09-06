舊金山Portola區有華裔居民抗議教育中心旁邊開大麻店（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

舊金山（三藩市）Portola區2日有華裔居民舉行集會，抗議在一間教育中心旁邊開設大麻店，在集會過後，有居民表示受到襲擊。

在2日上午10點，大約50名來自San Bruno大道的商戶、住在附近的居民，以及社區領袖，都來到San Bruno大道2490號的門外抗議，原因是Pacific Pipeline公司打算在這個位置壁開設成年人大麻店，有市民指，大麻店開設在教育中心的旁邊，對兒童、家長以及附近的居民都有潛在風險。

Hazel Li說：「你看看旁邊就是新星教育中心，人人都知道這兒的小孩年紀全部十歲以下，來這裏補習。」

她又指一街之隔，又有一間中學，所以在該處附近開設大麻店，會影響青少年。

在當天的抗議活動中，有市民聯署，打算將簽名交到舊金山規劃部。

另一方面，有居民表示，現時在店外完全沒有貼出通知或告示，只有附近幾間商店在近日收到一張由Pacific Pipeline發出的通知信，指可以參加2日晚上6點15分至7點的網上會議參與討論。

有份參加抗議的居民就表示，Pacific Pipeline所謂的公開會議並不公開，也完全沒有考慮低收入和非英語居民的需要，以及借疫情為由開設網上會議，根本是想排除不懂用電腦的長者。

在週五的網上會議，在留言區就看到有中文翻譯員為市民表達意見，同時看到市民表示反對，在抗議完結後，有份參與抗議的召集人朱偉就聯絡本台，指在會後遭到襲擊。

朱偉說：「抗議完結後，本身有五六十人抗議，他們走了，記者都走後，忽然有一個人出現打人，打那個就是我，我已經去了報警。」

朱偉表示，該名白人女子似是無家可歸者。

朱偉說：「她專門等所有人走後，只剩下十多人，她就上來說粗口，我就向後退，她後來捉我頭髮不停扯。」

朱偉表示，當其他人嘗試分開後，該名女子又再來扯她的書包。

朱偉說：「我覺得她是有目的性，我覺得可能有人叫她這樣做。」

本台就週五的抗議,嘗試聯絡Pacific Pipeline,但未能接通。

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