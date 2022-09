舊金山Portola區有華裔居民抗議教育中心旁邊開大麻店（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

舊金山(三藩市)Portola區2日有華裔居民舉行集會,抗議在一間教育中心旁邊開設大麻店,在集會過後,有居民表示受到襲擊。

在2日上午10點,大約50名來自San Bruno大道的商戶、住在附近的居民,以及社區領袖,都來到San Bruno大道2490號的門外抗議,原因是Pacific Pipeline公司打算在這個位置壁開設成年人大麻店,有市民指,大麻店開設在教育中心的旁邊,對兒童、家長以及附近的居民都有潛在風險。

Hazel Li說:「你看看旁邊就是新星教育中心,人人都知道這兒的小孩年紀全部十歲以下,來這裏補習。」

她又指一街之隔,又有一間中學,所以在該處附近開設大麻店,會影響青少年。

在當天的抗議活動中,有市民聯署,打算將簽名交到舊金山規劃部。

另一方面,有居民表示,現時在店外完全沒有貼出通知或告示,只有附近幾間商店在近日收到一張由Pacific Pipeline發出的通知信,指可以參加2日晚上6點15分至7點的網上會議參與討論。

有份參加抗議的居民就表示,Pacific Pipeline所謂的公開會議並不公開,也完全沒有考慮低收入和非英語居民的需要,以及借疫情為由開設網上會議,根本是想排除不懂用電腦的長者。

在週五的網上會議,在留言區就看到有中文翻譯員為市民表達意見,同時看到市民表示反對,在抗議完結後,有份參與抗議的召集人朱偉就聯絡本台,指在會後遭到襲擊。

朱偉說:「抗議完結後,本身有五六十人抗議,他們走了,記者都走後,忽然有一個人出現打人,打那個就是我,我已經去了報警。」

朱偉表示,該名白人女子似是無家可歸者。

朱偉說:「她專門等所有人走後,只剩下十多人,她就上來說粗口,我就向後退,她後來捉我頭髮不停扯。」

朱偉表示,當其他人嘗試分開後,該名女子又再來扯她的書包。

朱偉說:「我覺得她是有目的性,我覺得可能有人叫她這樣做。」

本台就週五的抗議,嘗試聯絡Pacific Pipeline,但未能接通。

