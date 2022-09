【有線新聞】

據報俄羅斯向北韓採購軍火。

《紐約時報》引述美國情報報道,指發現俄羅斯從北韓購入過百萬枚短程火箭和炮彈,估計未來還會買入更多裝備。

官員認為反映西方制裁奏效,影響俄羅斯補充軍備,又指俄羅斯曾期望中國協助提供軍事物資,但北京政府遵守針對俄軍出口管制,未有出售軍備或相關零件。

分析指俄羅斯轉向北韓交易,反映俄羅斯已走投無路,國內無力生產戰爭所需物資。

早前有報道指,俄軍已接收首批由伊朗引入的無人機,有美方官員指該批無人機出現機件故障。

