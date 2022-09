俄亥俄州一歲男童被獨留車內熱死 父親疑蓄意犯案

【KTSF】

在炎熱的天氣中,俄亥俄州一個19歲的父親將他一歲大的兒子,從早上到下午獨自放在車中5個小時,導致兒子熱死。

經警方調查並出示,現場附近的監控鏡頭片段後,該名年輕的男子承認,明知這樣做會有危險,也有見過有關的報導,但仍然故意將兒子留在車中,理由是他不想兒子在那段時間在家中騷擾他。

小朋友的媽媽當時正在上班,他是到下午1點15分去接伴侶下班,才發現小朋友出事,送到醫院已經不治。

出事期間,室外氣溫是華氏87度,但車內氣溫高達130度,他被控謀殺及危害兒童等多項罪名。

全國各地的公共衛生機構都一再提醒大眾,千萬不要將兒童及動物單獨留在汽車中,尤其在熱天中,室外氣溫80、90度,在密封的車廂內氣溫很快會升到過百度以上。

