俄亥俄州一歲男童被獨留車內熱死 父親疑蓄意犯案

September 6, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF】

在炎熱的天氣中，俄亥俄州一個19歲的父親將他一歲大的兒子，從早上到下午獨自放在車中5個小時，導致兒子熱死。

經警方調查並出示，現場附近的監控鏡頭片段後，該名年輕的男子承認，明知這樣做會有危險，也有見過有關的報導，但仍然故意將兒子留在車中，理由是他不想兒子在那段時間在家中騷擾他。

小朋友的媽媽當時正在上班，他是到下午1點15分去接伴侶下班，才發現小朋友出事，送到醫院已經不治。

出事期間，室外氣溫是華氏87度，但車內氣溫高達130度，他被控謀殺及危害兒童等多項罪名。

全國各地的公共衛生機構都一再提醒大眾，千萬不要將兒童及動物單獨留在汽車中，尤其在熱天中，室外氣溫80、90度，在密封的車廂內氣溫很快會升到過百度以上。

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