【有線新聞】

CBA廣州隊獲林書豪加盟。

林書豪說:「我知道這個賽季會很好看,我肯定會全力以赴,去準備好打球,謝謝。」

34歲的林書豪。2020年離開北京隊,到美國尋求機會再戰NBA,但不成功。林書豪去年重返北京,球季場均交出13.7分,季後賽首圈出局後,一度傳出他會轉戰台灣聯賽,最終留在CBA。

