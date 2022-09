匪徒從Costco跟蹤受害人回家 強搶勞力士手錶

【KTSF】

中半島Foster City發生搶劫勞力士手錶的案件,3名匪徒先是在Costco鎖定被害人,並尾隨他回家,再進行搶劫。

警方表示,案發地點是在Shearwater Isle路段,其中兩名歹徒先是在附近Costco的停車場,向男事主試圖推銷劣質珠寶,之後跟蹤事主回家,在他下車時搶走他手腕上的勞力士手錶開車逃去,被害人受輕傷。

警方鎖定一輛白色Chevy Tahoe為涉案車輛,並公佈匪徒長相特徵,警方之後成功發現該輛汽車,並拘捕車內3人,被捕時他們仍持有被偷走的勞力士手錶。

被捕疑犯分別是18歲女子Alexandra Gheorghe,她沒有住址,22歲男子Cau Miclescu,來自佛羅里達州Spring Hill市,以及來自沙加緬度的30歲男子Robert Miclescu,他被指負責開車。

Foster City警方呼籲有任何線索,請撥打(650) 286-3323。

