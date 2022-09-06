匪徒從Costco跟蹤受害人回家 強搶勞力士手錶

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中半島Foster City發生搶劫勞力士手錶的案件，3名匪徒先是在Costco鎖定被害人，並尾隨他回家，再進行搶劫。

警方表示，案發地點是在Shearwater Isle路段，其中兩名歹徒先是在附近Costco的停車場，向男事主試圖推銷劣質珠寶，之後跟蹤事主回家，在他下車時搶走他手腕上的勞力士手錶開車逃去，被害人受輕傷。

警方鎖定一輛白色Chevy Tahoe為涉案車輛，並公佈匪徒長相特徵，警方之後成功發現該輛汽車，並拘捕車內3人，被捕時他們仍持有被偷走的勞力士手錶。

被捕疑犯分別是18歲女子Alexandra Gheorghe，她沒有住址，22歲男子Cau Miclescu，來自佛羅里達州Spring Hill市，以及來自沙加緬度的30歲男子Robert Miclescu，他被指負責開車。

Foster City警方呼籲有任何線索，請撥打(650) 286-3323。

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