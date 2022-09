加州通過快餐業工人權益法案 大型連鎖快餐店最低時薪上限22元（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

加州州長紐森趁勞工節假期,宣布簽署一項有爭議性的快餐業工人權益法案。

根據州府在Twitter發放的片段,州長紐森指已簽署這項具有「里程碑意義」的法案,他指加州是世界上第五大經濟體,加州的成功中包括增長以及包容性。

紐森說:「一項賦予我們工人權力的法案,特別是在該部門給他們更多的聲音,給他們更多的選擇,創建一個新的委員會,我感到自豪,可以在勞動節簽署該法案並將其載入法律。」

加州AB257法案,由民主黨州眾議員Chris Holden提出,法案主張成立一個十人委員會,由快餐業的勞資雙方各派四名代表,並有兩名州府官員共同組成,為快餐業工人設定最低工資、工作時數以及工作條件等方面的標準,當中亦包括請假權利,以及免受歧視和騷擾有關的條件。

此外,也為有過百間分店的連鎖快餐店,設立明年的工人最低時薪上限是22元,這個數目遠高於目前加州的最低時薪15.5元。

法案受到快餐業經營者的反對,認為回推高快餐產品的價格,到頭來仍是消費者買單。

一些分別代表亞裔、非洲裔及LGBT社區的組織也去信加州參議員,表明不支持,認為法案對小商業不利。

此外,也有輿論指出,快餐業向來為那些低學歷人士或移民,以及想打散工的學生提供工作機會,主要是他們的工資不高,一旦大幅提高他們的最低時薪,為降低成本開支,僱主將會更樂於使用機械人工作,及推行電腦化服務,最終會令更多工人失去許多工作機會。

消息指,州府也曾一度擔心這項法案,會造成社會環境分化,但紐森簽署法案並發聲明指出,加州致力於確保幫助建立加州經濟的男性和女性都能夠分享加州的繁榮。

他指,今天的行動,讓快餐店工人在整個行業上製定公平工資、健康和安全標準上,擁有更強大的發言權和席位,在這項法案實施後,估計會有至少50萬快餐工人受惠。

