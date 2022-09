北加州三場山火正燃燒 兩人死亡

【KTSF 張麗月報導】

高溫和乾燥的天氣,令到北加州有三處大山火正在猛烈焚燒,其中燒得最猛烈的Mill山火,單在兩天內,焚燒的面積已經翻倍,有兩個人死亡,當局要調動沙加緬度地區的人力去救火。

北加州目前有三場大山火,正在猛烈焚燒,分別是Mill山火、Mountain山火和Edgewood山火。

其中Siskiyou縣的Mill山火燒得最厲害,在上星期五首先起火,單在過去兩天焚燒面積已經翻倍,有超過4,263英畝林木燒毀。

在非洲裔聚居的Weed市,有過百間建築物燒毀,超過500人要疏散,目前火場面積只有四成受到控制。

當局在Weed市找到兩名女子死亡,死者分別是66歲和73歲,當局要調動沙加緬度地區,甚至俄勒岡州的救火人員撲救山火。

氣象官員表示,在本星期餘下時間,內陸地區的氣溫將會徘徊在華氏100度至115度之間,沿岸地區就介乎80度至90度,南加州南部山區的氣溫,也會徘徊在90度左右,氣象顯示,目前氣溫比正常高。

氣象官員又說,熱浪和持續乾旱的天氣,增加了發生火警的危險,尤其是山區刮起的疾勁強風,增加山火的危險。

