北加州三場山火正燃燒 兩人死亡

September 6, 2022 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

高溫和乾燥的天氣，令到北加州有三處大山火正在猛烈焚燒，其中燒得最猛烈的Mill山火，單在兩天內，焚燒的面積已經翻倍，有兩個人死亡，當局要調動沙加緬度地區的人力去救火。

北加州目前有三場大山火，正在猛烈焚燒，分別是Mill山火、Mountain山火和Edgewood山火。

其中Siskiyou縣的Mill山火燒得最厲害，在上星期五首先起火，單在過去兩天焚燒面積已經翻倍，有超過4,263英畝林木燒毀。

在非洲裔聚居的Weed市，有過百間建築物燒毀，超過500人要疏散，目前火場面積只有四成受到控制。

當局在Weed市找到兩名女子死亡，死者分別是66歲和73歲，當局要調動沙加緬度地區，甚至俄勒岡州的救火人員撲救山火。

氣象官員表示，在本星期餘下時間，內陸地區的氣溫將會徘徊在華氏100度至115度之間，沿岸地區就介乎80度至90度，南加州南部山區的氣溫，也會徘徊在90度左右，氣象顯示，目前氣溫比正常高。

氣象官員又說，熱浪和持續乾旱的天氣，增加了發生火警的危險，尤其是山區刮起的疾勁強風，增加山火的危險。

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