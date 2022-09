【KTSF】

面臨熱浪帶來的高溫及停電的可能性,加州州長紐森稍早在推特發布的影片中,警告加州居民才正要開始經歷這波熱浪最嚴峻的期間。

州長紐森說:「加州及許多其他西岸的州,正經歷前所未見的氣溫,這波熱浪有望成為9月份,該州和西部許多地區有記錄以來最熱和最長的熱浪,加州居民已經大力幫助該州持續供電,但我們才正要經歷熱浪最嚴峻的期間,停電的風險是存在的,而且是更加直接的。」

加州正面臨今年最高機率停電的時期,熱浪持續以三位數的氣溫,籠罩加州多處區域,州長紐森感謝加州居民在這幾天的節點措施,但也希望在未來幾天,民眾可以在下午4點後將空調轉至78度以上,加以省電。

加州當局也預測,電網在用電量較高的午間時段,極有可能電量不足,呼籲加州節電人人有責。

