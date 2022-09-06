灣區續受熱浪影響 氣象局將酷熱天氣警告延長至週四（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

灣區繼續受熱浪影響，多個內陸地區氣溫錄得華氏100度以上，國家氣象局將酷熱天氣警告延長至星期四，隨著破紀錄的熱浪，亦代表加州的供電受到挑戰，有關當局呼籲市民節約用電。

東灣內陸地區，例如是Concord及Pleasanton，週一氣溫都錄得110左右，國家氣象局預測，灣區週二的氣溫亦會極度炎熱。

本週將會持續受熱浪影響，內陸地區將會維持於100至115度，沿岸地區就維持於80至90多度左右，宣佈將酷熱天氣警告延長至星期四。

另一方面，加州供電局（Cal ISO）宣佈，Flex警報現在至晚上10點生效，呼籲市民節約用電，將家中恆溫器調校至78度或以上，避免使用大型家電，關上不必要的燈，及用風扇避暑，Flex警報已經連續6日生效。

當局指熱浪底下，對能源需求急升，甚至達到供不應求，預測需求高於加州電網負荷量，輪流停電極可能發生。

加州供電局主席Elliot Mainzer說：「週一和週二的電力需求是破紀錄地高，而輪流停電的機會亦極可能發生，預測週一需求比負荷多出2千到4千兆瓦，這個數字比平時多出近一成

這個情況週二將更差，預測電力需求達到51,000兆瓦，將會是加州有史而來需求最高

Mainzer說：「隨著這股極端熱浪延長，我們今天和明天需要不遺餘力，才能節省更多能源

他指市民過去幾天減少用電，對電網負荷幫助很大，但市民現在省電的程度，需要比上週熱浪初期多兩至三倍。

另外，灣區空氣質素管理局指，臭氧污染物積聚達到不健康水平，宣布延長愛惜空氣警告至週二，空氣質素欠佳，對幼童、長者，以及患有呼吸系統疾病和心臟病人士有不良影響，當局呼籲大家減少開車，避免進一步污染空氣，另外要注意避暑，減少戶外活動。

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