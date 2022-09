灣區續受熱浪影響 氣象局將酷熱天氣警告延長至週四（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

灣區繼續受熱浪影響,多個內陸地區氣溫錄得華氏100度以上,國家氣象局將酷熱天氣警告延長至星期四,隨著破紀錄的熱浪,亦代表加州的供電受到挑戰,有關當局呼籲市民節約用電。

東灣內陸地區,例如是Concord及Pleasanton,週一氣溫都錄得110左右,國家氣象局預測,灣區週二的氣溫亦會極度炎熱。

本週將會持續受熱浪影響,內陸地區將會維持於100至115度,沿岸地區就維持於80至90多度左右,宣佈將酷熱天氣警告延長至星期四。

另一方面,加州供電局(Cal ISO)宣佈,Flex警報現在至晚上10點生效,呼籲市民節約用電,將家中恆溫器調校至78度或以上,避免使用大型家電,關上不必要的燈,及用風扇避暑,Flex警報已經連續6日生效。

當局指熱浪底下,對能源需求急升,甚至達到供不應求,預測需求高於加州電網負荷量,輪流停電極可能發生。

加州供電局主席Elliot Mainzer說:「週一和週二的電力需求是破紀錄地高,而輪流停電的機會亦極可能發生,預測週一需求比負荷多出2千到4千兆瓦,這個數字比平時多出近一成

這個情況週二將更差,預測電力需求達到51,000兆瓦,將會是加州有史而來需求最高

Mainzer說:「隨著這股極端熱浪延長,我們今天和明天需要不遺餘力,才能節省更多能源

他指市民過去幾天減少用電,對電網負荷幫助很大,但市民現在省電的程度,需要比上週熱浪初期多兩至三倍。

另外,灣區空氣質素管理局指,臭氧污染物積聚達到不健康水平,宣布延長愛惜空氣警告至週二,空氣質素欠佳,對幼童、長者,以及患有呼吸系統疾病和心臟病人士有不良影響,當局呼籲大家減少開車,避免進一步污染空氣,另外要注意避暑,減少戶外活動。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。