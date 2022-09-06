東灣精神病漢被警員制服時死亡 家屬不滿警員沒被檢控

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東灣Antioch一名男子，前年精神問題發作時，在被警方拘留期間過世，地檢官日前表示，不會起訴涉案的4名警員，指警方沒有過錯，引發家屬強烈不滿。

Cassandra失去兒子Angelo Quinto，她表示，對檢方的決定難以置信，心痛到麻木，感覺又再受害一次，她和女兒Bella一樣，都覺得地檢官不起訴涉案的4位警員是錯誤的決定，認為警方有過度使用武力。

不過Contra Costa縣地檢官辦公室最新的調查報告認為，警方制伏Quinto時使用的手段，客觀上判斷合理，沒有警員對Quinto的脖子施壓，驗屍報告也顯示，Quinto的呼吸道沒有受阻。

家屬則指警方掩蓋實情，反正警員胸前，也沒有配戴攝影機拍片存證。

而家屬雖然在案發現場有使用手機錄影，不過大部份片段只有聲音。

媽媽Cassandra聲稱警方說謊，知道自己當時看到的實況，指有數名警員跪在Quinto的肩膀和脖子，阻擋其呼吸道的氧氣流通。

家屬律師已因過失致死對警方發起聯邦民事訴訟，認為地檢官日前發布的調查報告不公正，企圖為警方開脫。

調查人員則表示，2020年12月23號，Quinto的家人因為其精神問題發作，而恐嚇家人打電話報警。

當Antioch警方到場時，發現Quinto的媽媽正以熊抱方式制服兒子，警方指，由於Quinto並不合作，因此將母子兩人分開，將Quinto戴上手銬，並跪在其肩膀上以控制他。

家屬則指，警方應該在Quinto被戴上手銬後讓他坐直，不應該再跪在他身上。

媽媽Cassandra表示，兒子當時已經聽從命令，手機錄像可聽到，Cassandra詢問警方，兒子怎麼了，Quinto之後再也沒有恢復意識，並在三天後過世。

有法醫病理學家判定，Quinto因當時用藥有精神問題，體力消耗、心臟驟停、過度興奮致死。

家屬則表示，將致函加州司法部長Rob Bonta，希望重審該刑事案件。

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