東灣精神病漢被警員制服時死亡 家屬不滿警員沒被檢控

東灣Antioch一名男子,前年精神問題發作時,在被警方拘留期間過世,地檢官日前表示,不會起訴涉案的4名警員,指警方沒有過錯,引發家屬強烈不滿。

Cassandra失去兒子Angelo Quinto,她表示,對檢方的決定難以置信,心痛到麻木,感覺又再受害一次,她和女兒Bella一樣,都覺得地檢官不起訴涉案的4位警員是錯誤的決定,認為警方有過度使用武力。

不過Contra Costa縣地檢官辦公室最新的調查報告認為,警方制伏Quinto時使用的手段,客觀上判斷合理,沒有警員對Quinto的脖子施壓,驗屍報告也顯示,Quinto的呼吸道沒有受阻。

家屬則指警方掩蓋實情,反正警員胸前,也沒有配戴攝影機拍片存證。

而家屬雖然在案發現場有使用手機錄影,不過大部份片段只有聲音。

媽媽Cassandra聲稱警方說謊,知道自己當時看到的實況,指有數名警員跪在Quinto的肩膀和脖子,阻擋其呼吸道的氧氣流通。

家屬律師已因過失致死對警方發起聯邦民事訴訟,認為地檢官日前發布的調查報告不公正,企圖為警方開脫。

調查人員則表示,2020年12月23號,Quinto的家人因為其精神問題發作,而恐嚇家人打電話報警。

當Antioch警方到場時,發現Quinto的媽媽正以熊抱方式制服兒子,警方指,由於Quinto並不合作,因此將母子兩人分開,將Quinto戴上手銬,並跪在其肩膀上以控制他。

家屬則指,警方應該在Quinto被戴上手銬後讓他坐直,不應該再跪在他身上。

媽媽Cassandra表示,兒子當時已經聽從命令,手機錄像可聽到,Cassandra詢問警方,兒子怎麼了,Quinto之後再也沒有恢復意識,並在三天後過世。

有法醫病理學家判定,Quinto因當時用藥有精神問題,體力消耗、心臟驟停、過度興奮致死。

家屬則表示,將致函加州司法部長Rob Bonta,希望重審該刑事案件。

