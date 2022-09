影評：小品戰爭片《埋葬》

https://youtu.be/ONLW-FiD8BE

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

視頻:https://youtu.be/ONLW-FiD8BE

二次大戰之後,一群士兵的任務,是把希特勒的遺體送到莫斯科。

1945年的德國柏林,一個俄羅斯士兵Brana ,戰爭後的重要任務,是帶領一組團隊,將希特勒的遺體送到莫斯科,讓斯大林親眼察看遺體。但是因為這任務的敏感度高,Brana 一組人必須低調的從波蘭東部將遺體從陸路送過去。而每天晚上,士兵們都必須將棺材埋在地下,隔天挖出來再前進。

但是路途中,士兵們被舒服誘惑。縱然是解放納粹統治,也在這鄉鎮中為所欲為。行為和之前的統治者沒有分別。但是這群士兵,現在也面對名為“人狼” 的納粹分子追逐。他們目的是為這遺體作假解剖,製造出希特勒的死亡是個騙局的假象。雙方就是為了希特勒的遺體,而展開一系列的廝殺。

電影的故事情節簡單,最大的一個謎,就是“人狼”的身份。森林中的這群神秘人物,到底是不肯投降的納粹殘留分子,還是真的和超自然現象有直接關聯?

可以看得出電影低成本的程度,焦點只是士兵和“人狼”之間的決戰。地點除了森林,就是一些郊外的房屋。一些開頭的懸疑和帶些許驚悚感的鏡頭,確實帶來些許緊張和帶不安的感覺。在搞清楚“人狼”的身份之後,電影也演變成小規模的戰爭片,槍戰鏡頭有一定的成效。

英國導演Ben Parker 的電影中,探討了穿上軍服的士兵,是否就有控制民眾的權利。而不論是戰爭中的哪一方,也還是隨時會被心靈黑暗的一端,取代自己理智的一面。但是縱然電影主題,之後也模糊了觀眾的視線,用槍戰作為電影的高潮是預料之中,也持續保留在容易消化的電影經驗中。

《埋葬 Burial》缺乏明確的電影意識,以小品戰爭片的角度,還有些看頭。滿分五分中得三分半,可以欣賞。

電影目前在主要的串流平台:Amazon Prime Video、Apple TV 和Vudu 等上映。觀眾可以在家租看。

電影網頁:https://www.ifcfilms.com/films/burial

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。

“Burial” Review: A low key war thriller on Hitler’s corpse

“Screening Room” reviews “Burial”

Rating: 3.5 out of 5 stars

Official movie website: https://www.ifcfilms.com/films/burial

Now streaming on major platforms such as Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play, Vudu.