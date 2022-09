報告指美國人平均壽命有下降趨勢

【KTSF 梁展穎報導】

根據聯邦疾控中心(CDC)的最新報告,美國人的平均壽命有下降的趨勢。

繼2020年美國人的平均壽命下降後,2021年繼續跌至約76歲,這是1996年以來最低,也是一個世紀以來,在兩年內最大的跌幅。

醫療專家Sanjay Gupta說:「這令我感到很驚訝,我們用了4萬億元在美國的醫療系統上,但我們的平均壽命在疫情之前已經下跌。」

新型肺炎是其中一個導致平均壽命下降的主要原因,從2020年到2021年,新型肺炎死亡個案佔了一半,第二個導致壽命下降的原因是意外受傷致死,有一半的人因為濫藥而死亡。

報告指出,在2021年因流感和肺炎致死的人數下降,如果這些死亡個案沒有下降,美國人平均壽命下跌的幅度將更大。

Gupta說:「其他類似的國家在疫情的第一年,平均壽命也下跌了半歲,但之後平均壽命已回升,不過美國的平均壽命繼續下降,但其他類似的國家的平均壽命已經回升。」

CDC說平均壽命下跌幅度最大的是印第安和阿拉斯加原住民,在2021年,印第安原住民,平均的壽命是65.2歲,相等於在1944年民眾的平均壽命。

