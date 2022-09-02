報告指美國人平均壽命有下降趨勢

【KTSF 梁展穎報導】

根據聯邦疾控中心（CDC）的最新報告，美國人的平均壽命有下降的趨勢。

繼2020年美國人的平均壽命下降後，2021年繼續跌至約76歲，這是1996年以來最低，也是一個世紀以來，在兩年內最大的跌幅。

醫療專家Sanjay Gupta說：「這令我感到很驚訝，我們用了4萬億元在美國的醫療系統上，但我們的平均壽命在疫情之前已經下跌。」

新型肺炎是其中一個導致平均壽命下降的主要原因，從2020年到2021年，新型肺炎死亡個案佔了一半，第二個導致壽命下降的原因是意外受傷致死，有一半的人因為濫藥而死亡。

報告指出，在2021年因流感和肺炎致死的人數下降，如果這些死亡個案沒有下降，美國人平均壽命下跌的幅度將更大。

Gupta說：「其他類似的國家在疫情的第一年，平均壽命也下跌了半歲，但之後平均壽命已回升，不過美國的平均壽命繼續下降，但其他類似的國家的平均壽命已經回升。」

CDC說平均壽命下跌幅度最大的是印第安和阿拉斯加原住民，在2021年，印第安原住民，平均的壽命是65.2歲，相等於在1944年民眾的平均壽命。

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