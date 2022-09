【KTSF】

感冒季節將要來臨,慈濟基金會舊金山(三藩市)支會,本週六將在舊金山華埠免費為市民接種流感疫苗。

慈濟基金會舊金山支會和Walgreens合作,將為3歲以上沒有健保,或是健保不包含的社區人士,免費打流感冒預防針,民眾無需預約,依到達順序注射。

另一方面,當日亦會為孩童派發書包、制服和文具等。

時間是本週六的上午10點至下午3點,地點是位於Stockton Street 829號的勝利堂。

