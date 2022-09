【KTSF】

舊金山(三藩市)警方將於週五晚加強巡邏,打擊酒後和藥後駕駛。

警方表示,將於9月2號星期五晚上7點至凌晨3點之間,加強打擊酒後和藥後駕駛。

研究表明,如果定期設置路障截查車輛,和加強巡邏打擊酒後駕駛,涉及酒後駕駛的事故,最多可減少兩成。

最近的統計數據顯示,在致命車禍中,3成的司機體內驗出有至少一種藥物。

一項針對司機的研究顯示,涉嫌藥後駕駛的人是14%,而酒後駕駛是7.3%,涉嫌藥後駕駛的人用大麻最為普遍,佔7.4%,略高於飲酒。

