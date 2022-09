俄亥俄州警員搜捕期間開槍打死非裔居民

【有線新聞】

俄亥俄州一名白人警員搜捕行動期間,開槍打死一名在床上、無武器的非裔居民。死者家屬促請徹查,又計劃向開槍警員及市政府提出民事訴訟。

俄亥俄州哥倫布市警方周二凌晨在一個單位進行搜捕行動,警員隨身攝錄機拍下過程,期間警犬發現一間房內有人。

警員推開房門,見床上有人,立即開槍並擊中對方腹部。

警方指中槍的是目標人物20歲、非裔的劉易斯,他涉嫌家暴、襲擊及不當處理槍械。

警員開槍後多次叫劉易斯爬出房,過了一會再上前將他鎖上手銬,搬到樓下,之後才有警員為他急救,劉易斯送院後證實不治。

當局正調查事件,指劉易斯當時手握物件,相信只是電子煙,現場並無發現武器。

開槍的白人警員正停職候查,死者家屬代表律師表示警員開槍的行為毫無正當理由 ,促請市政府修改警例,又計劃向開槍警員及市政府提出民事訴訟。

死者家屬代表律師埃利奧特:「這種魯莽行為還會導致多少人喪生?還會失去多少年輕黑人生命?」

當地社區擬周末組織示威,抗議警方執法問題。當地近幾年已發生多宗,黑人被執勤警員開槍打死的案件。

