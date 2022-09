【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)警方搗破一個非法賭場起出4支半自動手槍、12部賭博機器、大麻和現金。

奧克蘭警方接獲社區投訴,懷疑附近有非法活動,之後進行近一個月的調查,在8月31日持搜查令,突擊搜查位於17th Ave 1900號路段的一個非法賭場,起出4支半自動手槍、12部賭博機器、15磅疑似大麻和3千元現金,4人被拘留。

警方呼籲有本案信息的市民聯絡奧克蘭警方,電話:(510) 238-3728。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。