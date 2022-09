【KTSF】

週六是全國電影日,很多戲院推出3元入場看電影的優惠。

受疫情影響,戲院的生意仍未恢復到疫情之前,為了吸引觀眾以及慶祝全國電影日,多間戲院,包括大型戲院例如AMC、Century和Regal,9月3日星期六全日推出3元入場票的優惠。

除了入場票大減價之外,戲院也提供飲品和食品折扣。

例如AMC推出5元買飲品和爆谷組合的優惠,詳情可瀏覽全國電影日的網頁:Nationalcinemaday.org

