華裔牙醫徐麗麗奧克蘭中槍亡 家人為她舉殯（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

華裔牙醫徐麗麗,上週於東灣奧克蘭(屋崙)遭到槍擊身亡,家人週四為她舉行喪禮,有很多市民到場參加,教堂的座位都被坐滿,甚至需要加開第二間小禮堂,接待未能入座的市民。

徐麗麗的喪禮在早上10點,於東灣奧克蘭山景墓園旁的一間教堂舉行,有很多市民出席,除了亞裔的面孔,當中亦不乏其他族裔的市民。

教堂座位其後都坐滿,需要加開第二間小禮堂,供未能入座的市民就座,而小禮堂的市民就於螢幕上觀看直播。

喪禮開始不久後,小禮堂都幾乎坐滿,現場氣氛沉重,有人抹眼淚。

徐麗麗的另一半、親友及兒子輪流致辭,更有徐麗麗生前參加芭蕾舞班的同學,為徐麗麗作了幾首詩。

有人要求Alameda縣及加州的領袖,對徐麗麗的遇害追查到底,亦要求警方、聯邦調查局為徐麗麗討回公道。

徐麗麗的兒子致辭指,喪禮有大批民眾出席,可見母親生前是受到愛戴。

他提到母親生前開派對時,都會為朋友下廚,更記得誰對食物敏感。

他亦提到在母親生他的時候,需要剖腹產子,而當時使用麻醉藥會有風險,於是徐麗麗就咬著一對筷子,忍痛將他生下,他致辭過程中哽咽落淚,難忍心中傷痛。

徐麗麗的另一半Nelson深感哀痛,表示他不只失去了另一半,更失去了一個陪他打網球、做運動的拍檔,又指雖然徐麗麗離開了人世,但她永遠都會在大家的心中。

Nelson亦慶幸徐麗麗生前一直支持自己熱愛音樂,他最後亦為徐麗麗獻上一曲,You’ll Never Walk Alone。

徐麗麗於1962年於中國上海出生,一個月前才剛慶祝生日,她1995年來到美國讀書,取得牙醫資格後,一直於灣區為華裔社區服務。

徐麗麗為人友善,與不少病人成為朋友,她於上月21日於奧克蘭小西貢區遭到殺害,槍手仍然在逃。

本台向奧克蘭警方作出查詢,當局指案件正在調查中。

