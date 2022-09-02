華裔牙醫徐麗麗奧克蘭中槍亡 家人為她舉殯（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

華裔牙醫徐麗麗，上週於東灣奧克蘭（屋崙）遭到槍擊身亡，家人週四為她舉行喪禮，有很多市民到場參加，教堂的座位都被坐滿，甚至需要加開第二間小禮堂，接待未能入座的市民。

徐麗麗的喪禮在早上10點，於東灣奧克蘭山景墓園旁的一間教堂舉行，有很多市民出席，除了亞裔的面孔，當中亦不乏其他族裔的市民。

教堂座位其後都坐滿，需要加開第二間小禮堂，供未能入座的市民就座，而小禮堂的市民就於螢幕上觀看直播。

喪禮開始不久後，小禮堂都幾乎坐滿，現場氣氛沉重，有人抹眼淚。

徐麗麗的另一半、親友及兒子輪流致辭，更有徐麗麗生前參加芭蕾舞班的同學，為徐麗麗作了幾首詩。

有人要求Alameda縣及加州的領袖，對徐麗麗的遇害追查到底，亦要求警方、聯邦調查局為徐麗麗討回公道。

徐麗麗的兒子致辭指，喪禮有大批民眾出席，可見母親生前是受到愛戴。

他提到母親生前開派對時，都會為朋友下廚，更記得誰對食物敏感。

他亦提到在母親生他的時候，需要剖腹產子，而當時使用麻醉藥會有風險，於是徐麗麗就咬著一對筷子，忍痛將他生下，他致辭過程中哽咽落淚，難忍心中傷痛。

徐麗麗的另一半Nelson深感哀痛，表示他不只失去了另一半，更失去了一個陪他打網球、做運動的拍檔，又指雖然徐麗麗離開了人世，但她永遠都會在大家的心中。

Nelson亦慶幸徐麗麗生前一直支持自己熱愛音樂，他最後亦為徐麗麗獻上一曲，You’ll Never Walk Alone。

徐麗麗於1962年於中國上海出生，一個月前才剛慶祝生日，她1995年來到美國讀書，取得牙醫資格後，一直於灣區為華裔社區服務。

徐麗麗為人友善，與不少病人成為朋友，她於上月21日於奧克蘭小西貢區遭到殺害，槍手仍然在逃。

本台向奧克蘭警方作出查詢，當局指案件正在調查中。

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