廚房櫥櫃供應鏈慢慢恢復 現在卻碰上通貨膨漲

【KTSF 張擎鳳報導】

過去兩年因為疫情，影響了原物料供應鏈，就連室內裝修市場也不例外，現在情況已經好轉，但是又碰上了通貨膨脹，讓許多想重新改造室內的屋主陷入兩難。

自從疫情爆發以來，建築業一直面臨勞工短缺，加上供應鏈中斷，導致各種建築材料價格大漲，很多業者面臨前所未有的挑戰，包括廚房廚具公司，隨著船期逐漸恢復正常，供應鏈是否已慢慢恢復呢？

ZMC前進櫥櫃銷售經理Grace Chen說：「其實現在這個情況已經有所好轉，大概是從今年6月份起，船期已經恢復正常，但主要面對的問題就是，貨櫃到的港口之後，再拿出來的時間比較久，之前一般兩週就可以了，目前還是會比較久一些。」

過去兩年由於疫情，多人花許多心思及金錢在房子，不論是買房賣房，還是房子翻新的炒房（house flipping），廚房裝修都非常的火熱，雖然廚房櫥櫃在供應鏈慢慢恢復後，價格也有所調整，但是現在又碰上了通貨膨漲。

Chen說：「櫥櫃價格的話，之前價格真的是猛長，船費等等成本各種增高，但是其實今年3月份，市場稍微有一個回調，我們廚櫃店也是按照跟著市場步伐，回調了大概10%左右，但現在我們做工人工費，大概也上漲了，大概15%左右，好的師傅供不應求。」

通貨膨脹短期不見改善，是不是代表想進行的裝修就必須延後？

ZMC前進櫥櫃銷售經理Ivy Liu說：「如果說你的預算有限的話，你可以只改櫥櫃，改櫥櫃的基礎上你就不去改水電，這樣也能縮減你的人工成本，你可以把你的預算放在，你可能挑更好一點的實木櫃子上面，不要挑一些不好材質的櫃子。」

如果決定要改造廚房，時間的規劃就非常重要，因為工人難找，心目中想要的櫥櫃是不是又現貨，都要考慮進去。

Liu說：「比如說我現在預留半年，6個月的時間，我想要重新做廚房，我的預算有多少，你拿這個東西來到廚櫃店，去找到各種做工的師傅，然後聽一聽大家的想法。」

過去兩年炒房火熱，許多看起來全新的廚房，並不代表所用的材質是好的，如果是自住的話，材質顏色及樣式，還是應該以個人需求為主。

Liu說：「你也要看房子的價值，你如果說這個房子，就是很便宜的房子，你如果翻新的話，肯定不會說選到很頂尖的櫃子，但是你灣區有很多豪宅大房子，他本身房子價值就高，我們去翻新他也不會找最便宜的，相對來講還是要找中高端的，去為你的房子做一個附加，如果自己住的話，當然我建議還是選擇好一點的，畢竟你自己用的，你每天都看，因為你是在廚房裡面，每天忙來忙去的人。」

根據美國Cabinets and Countertops 2022報告，隨著需求從疫情引發的衰退中復甦，今年美國櫥櫃和檯面的銷售額，可能會增長約7%，但可以預見的是，雖然價格會根據居住的地方和廚房的大小而略有不同，但更換櫥櫃將是一項重大投資。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。