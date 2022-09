廚房櫥櫃供應鏈慢慢恢復 現在卻碰上通貨膨漲

【KTSF 張擎鳳報導】

過去兩年因為疫情,影響了原物料供應鏈,就連室內裝修市場也不例外,現在情況已經好轉,但是又碰上了通貨膨脹,讓許多想重新改造室內的屋主陷入兩難。

自從疫情爆發以來,建築業一直面臨勞工短缺,加上供應鏈中斷,導致各種建築材料價格大漲,很多業者面臨前所未有的挑戰,包括廚房廚具公司,隨著船期逐漸恢復正常,供應鏈是否已慢慢恢復呢?

ZMC前進櫥櫃銷售經理Grace Chen說:「其實現在這個情況已經有所好轉,大概是從今年6月份起,船期已經恢復正常,但主要面對的問題就是,貨櫃到的港口之後,再拿出來的時間比較久,之前一般兩週就可以了,目前還是會比較久一些。」

過去兩年由於疫情,多人花許多心思及金錢在房子,不論是買房賣房,還是房子翻新的炒房(house flipping),廚房裝修都非常的火熱,雖然廚房櫥櫃在供應鏈慢慢恢復後,價格也有所調整,但是現在又碰上了通貨膨漲。

Chen說:「櫥櫃價格的話,之前價格真的是猛長,船費等等成本各種增高,但是其實今年3月份,市場稍微有一個回調,我們廚櫃店也是按照跟著市場步伐,回調了大概10%左右,但現在我們做工人工費,大概也上漲了,大概15%左右,好的師傅供不應求。」

通貨膨脹短期不見改善,是不是代表想進行的裝修就必須延後?

ZMC前進櫥櫃銷售經理Ivy Liu說:「如果說你的預算有限的話,你可以只改櫥櫃,改櫥櫃的基礎上你就不去改水電,這樣也能縮減你的人工成本,你可以把你的預算放在,你可能挑更好一點的實木櫃子上面,不要挑一些不好材質的櫃子。」

如果決定要改造廚房,時間的規劃就非常重要,因為工人難找,心目中想要的櫥櫃是不是又現貨,都要考慮進去。

Liu說:「比如說我現在預留半年,6個月的時間,我想要重新做廚房,我的預算有多少,你拿這個東西來到廚櫃店,去找到各種做工的師傅,然後聽一聽大家的想法。」

過去兩年炒房火熱,許多看起來全新的廚房,並不代表所用的材質是好的,如果是自住的話,材質顏色及樣式,還是應該以個人需求為主。

Liu說:「你也要看房子的價值,你如果說這個房子,就是很便宜的房子,你如果翻新的話,肯定不會說選到很頂尖的櫃子,但是你灣區有很多豪宅大房子,他本身房子價值就高,我們去翻新他也不會找最便宜的,相對來講還是要找中高端的,去為你的房子做一個附加,如果自己住的話,當然我建議還是選擇好一點的,畢竟你自己用的,你每天都看,因為你是在廚房裡面,每天忙來忙去的人。」

根據美國Cabinets and Countertops 2022報告,隨著需求從疫情引發的衰退中復甦,今年美國櫥櫃和檯面的銷售額,可能會增長約7%,但可以預見的是,雖然價格會根據居住的地方和廚房的大小而略有不同,但更換櫥櫃將是一項重大投資。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。