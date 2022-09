【KTSF】

最新出爐的聯邦就業數據顯示,首次申領失業金的人數,是兩個月以來新低。

儘管各界仍在擔憂經濟衰退,以及聯儲局加息的壓力,就業市場目前仍然表現強勁。

根據聯邦勞工部的數據,在截至8月27日為止的星期,共有23萬1千人首次申領失業金,低過預期,也是6月25日以來的新低。

原本經濟學家預計有關數據會上升,當局週五將公布更受關注的8月份就業報告,華爾街預期8月份的就業人數將增加31.8萬,失業率預計將穩定在3.5%。

