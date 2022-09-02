熱浪來襲期間可採取什麼行動保護自己和他人（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

在熱浪來襲期間，民眾可以採取什麼樣的行動，來保護自己和周遭的人？來看醫護專業人士怎麼說。

天氣酷熱的時候，最必須關注的健康問題，就是熱衰竭和中暑。

東華醫院執業護士徐嘉瑩說：「熱衰竭就會面色蒼白、無力、頭暈、頭痛、肌肉痛都是一些症狀，而中暑的話，就會比較危險，因為體溫會比人們，一般體溫來得高，高過華103度，如果中暑可能會有呼吸困難，皮膚紅、乾，甚至會出現幻覺、昏迷等症狀，所以會比較留意、擔心。」

要是出現這些危險的症狀，就必須打緊急救護電話，或到醫院求醫。

年長人士、幼兒與孩童，在戶外工作的人，還有身體有慢性病的人，例如高血壓、呼吸道疾病、心臟病、精神病都屬於高危人群。

灣區很多地方，特別是舊金山，舊的房屋比較多，而沒有中央空調，更加容易受到熱天氣的衝擊。

專家提醒民眾要幫助身旁的人，包括親友和鄰居，尤其是獨居人士。

徐嘉瑩說：「在熱浪的時候，盡量不要走動，可以留在家裡，或涼爽的地方，還有可以保護自己的方法，例如穿比較薄的衣服，繼續留在比較涼的地方，不要有劇烈的運動，氣溫最高的時候，是上午10點到下午4點，盡量不要在這個時候出外。」

在家避暑的方法還有開窗讓空氣流通、開風扇、多喝水、在冰箱儲存冰，避免會引起脫水的飲料，例如咖啡和酒類飲品，也不要做劇烈運動。

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