熱浪來襲期間可採取什麼行動保護自己和他人（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

在熱浪來襲期間,民眾可以採取什麼樣的行動,來保護自己和周遭的人?來看醫護專業人士怎麼說。

天氣酷熱的時候,最必須關注的健康問題,就是熱衰竭和中暑。

東華醫院執業護士徐嘉瑩說:「熱衰竭就會面色蒼白、無力、頭暈、頭痛、肌肉痛都是一些症狀,而中暑的話,就會比較危險,因為體溫會比人們,一般體溫來得高,高過華103度,如果中暑可能會有呼吸困難,皮膚紅、乾,甚至會出現幻覺、昏迷等症狀,所以會比較留意、擔心。」

要是出現這些危險的症狀,就必須打緊急救護電話,或到醫院求醫。

年長人士、幼兒與孩童,在戶外工作的人,還有身體有慢性病的人,例如高血壓、呼吸道疾病、心臟病、精神病都屬於高危人群。

灣區很多地方,特別是舊金山,舊的房屋比較多,而沒有中央空調,更加容易受到熱天氣的衝擊。

專家提醒民眾要幫助身旁的人,包括親友和鄰居,尤其是獨居人士。

徐嘉瑩說:「在熱浪的時候,盡量不要走動,可以留在家裡,或涼爽的地方,還有可以保護自己的方法,例如穿比較薄的衣服,繼續留在比較涼的地方,不要有劇烈的運動,氣溫最高的時候,是上午10點到下午4點,盡量不要在這個時候出外。」

在家避暑的方法還有開窗讓空氣流通、開風扇、多喝水、在冰箱儲存冰,避免會引起脫水的飲料,例如咖啡和酒類飲品,也不要做劇烈運動。

