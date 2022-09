灣區開始進入熱浪期 可能長達一星期（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

灣區開始進入可能長達一個星期的熱浪期,國家氣象局預測,星期天和下個星期一,氣溫將會是最高。

衛星影像顯示,灣區上空沒有任何雲的跡象,未來幾天都不會有變化,在內華達州和猶他州上空,現有的高氣壓會持續往灣區的方向擴大,星期天和星期一將會最熱,直到下個星期中,高氣壓才會逐步減弱。

週四開始第一輪的高溫,先會影響北灣的山區,包括在Marin、Sonoma和Napa的山區,還有灣區以南Santa Cruz的山區。

接下來,東灣一些城市如Walnut Creek、Danville和Livermore,全天會有華氏95到105度的高溫。

國家氣象局因此發布極度高溫警告,受影響的地方包括畫面中深紅色的部分,一些靠海的地方,還是可能因為高氣壓,即使晚上,也還可能不會有海風來降溫。

國家氣象局會在未來幾天發布更加準確的預警,但是目前靠海的地區,還是有高溫預警,而內陸地區則是高溫警告。

在週日和週一的時候,內陸地區的高溫警告下,一些人甚至會有生命危險。

氣象局呼籲民眾注意要確保有足夠的水,並要注意降溫,以免發生熱衰竭或中暑症狀。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。