Forbes雜誌公佈美國最佳大學排行榜 哈佛跌出全國十大（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

Forbes財富雜誌公佈美國最佳大學排行榜，長春藤哈佛大學跌出全國十大，而今次排第一名的大學，是首次高居榜首。

Forbes評估大學的準則包括，大學是否以好價錢提供優質教育，畢業生能否賺到高薪，以及大學是否培養學生成為成功企業家，或在工作領域出人頭地。

今年全國名列第一的是麻省理工，是首次登上這排名榜的榜首。

Forbes指出，麻省理工畢業生出來工作六年後，中間薪金是98,100元，畢業後十年，薪金高達17萬3千多元。

而排第二的史丹福大學，以及排第三的柏克萊加大，也有相近的數據。

普林斯頓大學全國第四，哥倫比亞大學第五，洛杉磯加大排第六，Williams College第七，耶魯大學第八，Duke大學第九，University of Pennsylvania第十。

Forbes指出，曾經全國第一的哈佛大學今次跌出頭十名，名列全國第15，其中一個原因是，哈佛以及不少長春藤大學，疫情期間轉為網上授課之後，許多學生沒有再返回學校，其中包括國際學生，2020年秋季學年，只有76%的新生繼續返回哈佛升讀大學二年級，影響了大學留住學生的表現。

反觀麻省理工、柏克萊加大以及較小型的私立大學，例如Rice大學，在疫情期間都能留住學生，幾乎所有學生都回到本校繼續學業。

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