Forbes雜誌公佈美國最佳大學排行榜 哈佛跌出全國十大（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

Forbes財富雜誌公佈美國最佳大學排行榜,長春藤哈佛大學跌出全國十大,而今次排第一名的大學,是首次高居榜首。

Forbes評估大學的準則包括,大學是否以好價錢提供優質教育,畢業生能否賺到高薪,以及大學是否培養學生成為成功企業家,或在工作領域出人頭地。

今年全國名列第一的是麻省理工,是首次登上這排名榜的榜首。

Forbes指出,麻省理工畢業生出來工作六年後,中間薪金是98,100元,畢業後十年,薪金高達17萬3千多元。

而排第二的史丹福大學,以及排第三的柏克萊加大,也有相近的數據。

普林斯頓大學全國第四,哥倫比亞大學第五,洛杉磯加大排第六,Williams College第七,耶魯大學第八,Duke大學第九,University of Pennsylvania第十。

Forbes指出,曾經全國第一的哈佛大學今次跌出頭十名,名列全國第15,其中一個原因是,哈佛以及不少長春藤大學,疫情期間轉為網上授課之後,許多學生沒有再返回學校,其中包括國際學生,2020年秋季學年,只有76%的新生繼續返回哈佛升讀大學二年級,影響了大學留住學生的表現。

反觀麻省理工、柏克萊加大以及較小型的私立大學,例如Rice大學,在疫情期間都能留住學生,幾乎所有學生都回到本校繼續學業。

