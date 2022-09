De Anza社區學院秋季開設中英翻譯班（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

De Anza社區學院的秋季中英翻譯班課程,向在學或在職人士提供一個取得加州中文翻譯證書的途徑。

Cupertino的De Anza社區學院的中英文翻譯班,自疫情期間在線上開課,這個秋季將進入第二年。

De Anza學院中文系主任劉華馥說:「如果你是高中生的話,他們可能在家裡講中文,或是十幾年學習中文的經驗,然後我們如果有在職的學生,他們可能在醫院工作,或是他們在高科技公司工作

De Anza學院中文系的劉主任表示,學生只要修滿學分,即可獲得學校核發的翻譯證書,而該翻譯證照班也吸引許多在學或在職的學生,甚至是中文為第二外語的學生,挑戰自己的語文能力。

劉華馥說:「有一些是美國人,有一些是亞裔子弟,日本人還有印度人,他們都來。」

證照班透過學生的不同背景,也帶給班級更靈活的課程,本台也訪問到一位翻譯班的學生。

學生麥惠加說:「我是在東京出生和長大的日本人。」

麥惠加曾在北京生活兩年,學過國語,但來到加州後有將近15年,沒有再上過語文課程,她在2020疫情期間,決定透過De Anza中文系的課程,鍛煉自己的中文能力,之後也挑戰系上的翻譯課程。

麥惠加說:「在De Anza上翻譯課的特點或者好處是,因為有些同學是對中文有很好的理解,有些同學是英語母語的,所以他們對英語有好的了解,所以我們還是互相幫助。」

除了翻譯班的學生特色,師資陣容中也出現許多人熟悉的面孔,邵陽老師除了是加州認證法庭翻譯官,也是一名Fremont的市議員。

邵陽說:「很多人就決定說,哎呀,我的中文或英文究竟要好到什麼程度才能去學這個課程,其實不然。」

他向學生保證只要有心學習,一定會從課程中有所收穫,並將翻譯或用於職場或社區。

秋季課程將在9月26日起每週二及週三晚間6時半在線上教課,更多資訊及報名辦法,可上De Anza學院網站。

麥惠加說:「如果你對中英翻譯有興趣的話,也許你不打算像法庭翻譯官,我還是推薦你應該上這個翻譯課,因為我們在美國生活,所以我麼有很多機會,要翻譯的機會。」

