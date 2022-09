Daly City獲州府撥款320萬 推行安全上學路線項目（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

加州眾議員丁右立宣布,從州府預算中爭取320萬元,用於Daly City學童的安全上學路線項目。

丁右立週四下午在學校的附近的油站宣布,從州預算中撥款320萬元,用於Daly City的安全上學路線項目,項目包括更寬的行人道、更高能見度的班馬線,以及提高行人和單車騎士的安全等。

丁右立表示,希望項目可以為孩子灌輸健康的習慣,令他們可以安全地步行,或踏單車上下學。

丁右立說:「擴寬行人道很重要,因為對於年輕人來說,過馬路的距離更短,行人道更寬,大家更能察覺到街上行人,我認為這些都是非常關鍵的改進,如果將減速帶置於路中,會降低速度,這樣也有幫助

上學安全路線項目的重點學校就有三間,分別是Thomas R. Pollicita 中學、John F. Kennedy和Susan B. Anthony小學。

在週四的記者會上,亦有中學生發言,指自己住在學校附近,但有一些街道和十字路口,的確讓人感到可怕,所以希望日後步行或騎單車時有更好的保護。

記者週四跟隨學童行了一小段,發現部份汽車的車速比較快,但馬路在下學時間,亦有工作人員舉牌指示汽車停下。

不知道家長們又覺得如何呢?這一名的家長就表示不太放心。

李小姐說:「我的小孩現在還小,我還會開車接送,小孩還不太熟悉周圍環境

李小姐表示,當小孩10歲的時候,才會放心讓小孩步行回家。

根據San Mateo縣教育辦公室最近的一項審計中發現,Daly City在該San Mateo縣五個最危險的學區中佔了兩個,即是單車和行人碰撞發生率最高的地區,安全上學路線圖項目,預計將在年底開始設計階段。

