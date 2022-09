【KTSF】

中半島Daly City一間便利店售出一張中獎Powerball彩券,獎金逾250萬元。

這張中獎彩券是在411 Gellert大道的7-11便利店售出,猜中週三開出的5個號碼:7、8、19、24、28,但沒有猜中Powerball特別號碼1。

這次開彩沒有彩票猜中全部6個號碼,週六的頭獎彩金將累積至1.48億元,中獎機率超過2.92億分之1。

售出中獎彩券的7-11便利店將獲得13,000元獎金。

