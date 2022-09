CDC批准大多數人接種新版本COVID疫苗加強劑

【KTSF 周正鈞報導】

聯邦疾控中心(CDC)宣佈批准大多數人接種分別由Pfizer和Moderna藥廠生產的新版本COVID疫苗加強劑。

CDC週五批准的大多數人接種的新版本加強劑是混合型疫苗,分別由Pfizer和Moderna藥廠生產。

當中一半成份對抗原始的沙士2型冠狀病毒,另一半是針對Omicron亞型變種BA.4以及BA.5病毒株。

現時全美Covid個案依然有數十萬宗,每日依然有大約500人死於同Covid有關的並發症。

CDC的專家指出,預計冬季確診數字會上升,相信這新版本疫苗加強劑,能有效減少冬季Covid的爆發潮。

當局又指,原有的疫苗依然有保護力,可預防重症及死亡,但效用就隨著新變種流行而減弱,自4月起,65歲以上因Covid入院的人數有所上升。

CDC一些專家也指出,要獲取疫苗的最大效用,大眾在施打疫苗的時間間距應該相隔至少三個月,這比FDA建議相隔之少兩個月為長。

而這更新版的疫苗,將會以加強劑的方式推出,不會用作頭兩針的基礎疫苗使用。

CDC透露,此加強劑最快會在下星期推出。

