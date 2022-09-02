Pacifica發生汽車催化轉換器盜竊案 兩匪在逃

September 2, 2022 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 朱慧琪報導】

Pacifica發生盜竊汽車催化轉換器的案件，警方一度追逐匪徒駕駛的汽車，兩名涉案匪徒仍然在逃。

警方週四清晨7時左右接報，有賊人在Oaddstad大道1000號路段住宅區，偷取一輛汽車的催化轉換器，之後兩名賊人乘坐一輛白色Audi Q5 SUV逃走。

警方後來在1號公路夾Rockaway Beach Avenue見到涉案的汽車，並嘗試截停汽車。

警方表示，匪徒危險駕駛、超速、衝紅燈，並衝上路肩繞過路上其他汽車，警方於是放棄追逐。

涉案汽車最後在1號公路向北駛向Daly City方向，逃離警方的追捕。

警方表示，涉案汽車上的車牌是偷來的，警方呼籲市民提供線索，可致電(650) 359-4444聯絡警方。

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