拜登電視黃金時段發表講話 加緊攻擊保守派人士

【KTSF 張麗月報導】

在11月的中期選舉舉行之前,總統拜登週四罕見地在電視黃金時段發表講話,加緊攻擊保守派人士,他抨擊前總統特朗普和他的支持者推廣一種極端思想,危害民主。

拜登週四在賓夕凡尼亞州美國憲法簽署的原址公園發表講話,他指出,今天國家發生太多並不正常的事情。

他指控特朗普和他的親密追隨者共和黨人,冒犯美國的民主,拜登促請選民在11月中期選舉中,拒絕任何由特朗普支持的候選人,以免他們取得國會的控制權。

拜登又說,特朗普和他的超級支持者,MAGA共和黨人代表了極端主義,危害美國民主的根基。

拜登指,這些人拒絕接受自由選舉的結果,他們質疑選舉的過程,將政治分歧推向選民。

拜登又譴責政治暴力,白宮形容拜登的講話,是為美國的靈魂而戰。

特朗普所支持的共和黨人,在最近連串的黨內初選中勝出,一般認為共和黨人在11月國會中期選舉中,很可能會奪回至少一個議院的主導權。

