拜登電視黃金時段發表講話 加緊攻擊保守派人士

September 2, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

在11月的中期選舉舉行之前，總統拜登週四罕見地在電視黃金時段發表講話，加緊攻擊保守派人士，他抨擊前總統特朗普和他的支持者推廣一種極端思想，危害民主。

拜登週四在賓夕凡尼亞州美國憲法簽署的原址公園發表講話，他指出，今天國家發生太多並不正常的事情。

他指控特朗普和他的親密追隨者共和黨人，冒犯美國的民主，拜登促請選民在11月中期選舉中，拒絕任何由特朗普支持的候選人，以免他們取得國會的控制權。

拜登又說，特朗普和他的超級支持者，MAGA共和黨人代表了極端主義，危害美國民主的根基。

拜登指，這些人拒絕接受自由選舉的結果，他們質疑選舉的過程，將政治分歧推向選民。

拜登又譴責政治暴力，白宮形容拜登的講話，是為美國的靈魂而戰。

特朗普所支持的共和黨人，在最近連串的黨內初選中勝出，一般認為共和黨人在11月國會中期選舉中，很可能會奪回至少一個議院的主導權。

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