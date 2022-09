天氣酷熱將持續多天 灣區多地設避暑中心

【KTSF】

由於天氣酷熱,並且會持續多天,灣區的縣市都設立避暑中心。

大多數的縣都與縣內的圖書館合作,在天氣酷熱的日子,讓居民前往避暑。

另外也有社區中心開放讓居民避暑,部分避暑中心容許市民攜帶寵物,不過要預先查詢清楚。

以下是灣區多地的避暑中心地點:

舊金山(三藩市):

Main Library – 100 Larkin Street

Chinatown/Him Mark Li Branch Library – 1135 Powell Street

Glen Park Branch Library – 2825 Diamond Street

Closed for Renovation Mission Branch Library – 300 Bartlett Street

Mission Bay Branch Library – 960 4th Street

North Beach Branch Library – 850 Columbus Avenue

Potrero Hill Branch Library – 1616 20th Street

Santa Clara縣:

Morgan Hill

Centennial Recreation Center — 171 W. Edmundson Ave, Morgan Hill

8月29日至9月2日早上5時至晚上9時半

9月3日至9月4日早上6時半至下午5時

聖荷西

Camden Community Center — 3369 Union Ave.

9月3日至9月6日下午1時至晚上9時

Roosevelt Community Center – 901 E. Santa Clara St.

9月3日至9月6日下午1時至晚上9時

Emma Prusch Regional Park Farm – 647 S King Rd

9月3日至9月6日下午1時至晚上9時

Sunnyvale

Sunnyvale Library – 665 W. Olive Ave

9月3日早上10時至下午6時

9月4日下午1時至下午6時

Santa Clara County豁下圖書館

Cupertino圖書館 – 10800 Torre Ave.

9月1日至9月2日上午10時至晚上9時

9月3日至9月4日上午10時至下午6時半

9月5日勞工節 – 關閉

9月6日9月7日早上10時至晚上9時

Gilroy圖書館 – 350 W. 6th St.

9月1日至9月3日早上10時至下午6時

9月4日下午1時至下午5時

9月5日勞工節 – 關閉

9月6 – Wed., 9月7 from 1 p.m. – 9 p.m.

Los Altos圖書館 – 13 S. San Antonio Rd

9月1日早上10時至晚上9時

9月2日早上10時至晚上7時

9月3日至9月4日上午10時至晚上7時

9月5日勞工節 – 關閉

9月6日至9月7日早上10時至晚上9時

Milpitas圖書館 – 160 N. Main St.

9月1日早上10時至晚上9時

9月2日至9月4日早上10時至晚上7時

9月5日勞工節 – 關閉

9月6日至9月7日早上10時至晚上9時

Morgan Hill圖書館 – 660 W. Main Ave.

9月1日至9月3日早上10時至晚上6時

9月4日下午1時至下午5時

9月5日勞工節 – 關閉

9月6日至9月7日中午至晚上9時

Saratoga圖書館 – 13650 Saratoga Ave.

9月1日至9月3日早上10時至下午6時

9月4日早上10時至下午6時

9月5日勞工節 – 關閉

9月6日早上10時至晚上9時

9月7日早上10時至下午6時

Woodland圖書館 – 1975 Grant Rd., Los Altos

