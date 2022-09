【KTSF 歐志洲報導】

灣區捷運(BART)這個月,為了紀念投入服務50週年,所有車票一律半價。

灣區捷運是在1972年9月11日投入服務,在這個月進入第50個年頭,使用路路通卡的乘客,在扣除車費的時候,會自動扣除一半的車票,所以不需要採取特別行動,而使用紙張車票的乘客,則不會享有這項折扣。

乘客也可以通過網站:Clippercard.com免附加費買路路通卡,省下櫃檯買卡的3元,但是乘客必須申請從銀行戶口自動扣錢補車費。

當局表示,因為經費的主要來源還是來自車費,所以這個半價折扣會按計劃在10月結束。

