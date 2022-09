Mary Peltola勝出特別選舉 成美國史上首位阿拉斯加原住民聯邦眾議員

【KTSF 周正鈞報導】

阿拉斯加州聯邦眾議員唯一席位的特別選舉結果出爐,由民主黨籍的Mary Peltola勝出,她是美國歷史上第一位阿拉斯加原住民聯邦眾議員。

阿拉斯加州選區唯一的聯邦眾議員一席位,在過去半個世紀以來都由男性共和黨人取得,而今次特別選舉,民主黨籍的當地原住民Mary Peltola勝出,這個是該州的歷史性時刻。

Peltola說:「真的感激那些信任我可以填補Don Young眾議員剩餘任期的人。」

Peltola在今次的特別選舉中,撃敗兩位共和黨籍對手,前州長Sarah Palin和前聯邦眾議員的兒子Nick Begich,接替原任聯邦眾議員Don Young在3月去世後餘下的任期,到今年11月。

Young由1973年出任阿拉斯加州聯邦眾議員,在任長達49年,一共連任24次。

今次阿拉斯加州特別選舉,採取rank choice優先淘汰制,Peltola的表現比預期好得多,令民主黨的士氣大振。

在今年11月中期選舉,她將會與Palin和Begich再次對疊,競逐從明年1月開始的兩年任期。

