5人涉當中共代理人被FBI拘捕 受害者陳維明述始末（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

聯邦調查局FBI今年3月逮捕了5名涉嫌秘密充當中共代理人特務，在事件當中，一名受害者就是位於南加州自由雕塑公園的藝術家陳維明，陳維明日前來到灣區，談到整個事情的始末。

陳維明說：「其中有三個是專門針對我們的雕塑公園，針對我來的，他們的主要目標是要毁掉這個雕塑，用任何方法就是不能把這個雕塑，放在雕塑公園。」

陳維明口中的這個雕塑，就是他在去年製作的Covid-19病毒雕塑，陳維明稱它為”中共病毒”，他說原本對方的計劃並不是要燒掉它，而只是要想辦法，不讓它在雕塑公園展出，於是當中有人假扮成藝術經紀人，跟陳維明接洽。

陳維明說：「而且他很聰明，他一開始並沒有專注在”中共病毒”雕塑，他是說，對我在雕塑公園的民主自由的雕塑很有興趣，他要把這些雕塑拿到紐約去展出，並且購買，這樣子我就不不會很警惕在”習病毒”，這個比較敏感，最近剛出來還在製作當中，簽了合約以後估了一個價，感覺完全是一個藝術行為，藝術策展的行為。」

不過這個病毒雕塑是陳維明準備為紀念64揭幕而創造的，於是想給對方一個複製品，對方聲稱要在紐約最重要的博物館展出，堅決要原版雕塑。

陳維明說：「後來我想想，如果你要第一個，這樣吧，我可以從基座上拿下來給你，我們雕塑公園放一個拷貝的，那沒問題嘛，這個還是給你，這樣就把他們的計劃給打亂了，他們原本想把這個東西不上去，騙走就好了，這樣我們還是如期在雕塑公園，在去年6月4號揭幕。」

陳維明推測，在無法阻止雕塑在六四揭幕的情況下，對方只好出此下策，縱火把雕塑毀了。

陳維明說，整個過程FBI都有派員臥底參與，甚至包括車上的導航系統，簽約合同等等都瞭若指掌。

至於雕塑公園的保安，陳維明說，病毒雕塑是用鐵做的，如果要再摧毀，恐怕只能用炸藥了。

陳維明說：「我們看到有些不速之客，去雕塑公園站那邊在圍著雕塑在轉，跟一般的遊客是不一樣的，當我們開車過去就已經沒有了。」

陳維明說，這個案子將在近期內開庭。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。