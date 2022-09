5人涉當中共代理人被FBI拘捕 受害者陳維明述始末（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

聯邦調查局FBI今年3月逮捕了5名涉嫌秘密充當中共代理人特務,在事件當中,一名受害者就是位於南加州自由雕塑公園的藝術家陳維明,陳維明日前來到灣區,談到整個事情的始末。

陳維明說:「其中有三個是專門針對我們的雕塑公園,針對我來的,他們的主要目標是要毁掉這個雕塑,用任何方法就是不能把這個雕塑,放在雕塑公園。」

陳維明口中的這個雕塑,就是他在去年製作的Covid-19病毒雕塑,陳維明稱它為”中共病毒”,他說原本對方的計劃並不是要燒掉它,而只是要想辦法,不讓它在雕塑公園展出,於是當中有人假扮成藝術經紀人,跟陳維明接洽。

陳維明說:「而且他很聰明,他一開始並沒有專注在”中共病毒”雕塑,他是說,對我在雕塑公園的民主自由的雕塑很有興趣,他要把這些雕塑拿到紐約去展出,並且購買,這樣子我就不不會很警惕在”習病毒”,這個比較敏感,最近剛出來還在製作當中,簽了合約以後估了一個價,感覺完全是一個藝術行為,藝術策展的行為。」

不過這個病毒雕塑是陳維明準備為紀念64揭幕而創造的,於是想給對方一個複製品,對方聲稱要在紐約最重要的博物館展出,堅決要原版雕塑。

陳維明說:「後來我想想,如果你要第一個,這樣吧,我可以從基座上拿下來給你,我們雕塑公園放一個拷貝的,那沒問題嘛,這個還是給你,這樣就把他們的計劃給打亂了,他們原本想把這個東西不上去,騙走就好了,這樣我們還是如期在雕塑公園,在去年6月4號揭幕。」

陳維明推測,在無法阻止雕塑在六四揭幕的情況下,對方只好出此下策,縱火把雕塑毀了。

陳維明說,整個過程FBI都有派員臥底參與,甚至包括車上的導航系統,簽約合同等等都瞭若指掌。

至於雕塑公園的保安,陳維明說,病毒雕塑是用鐵做的,如果要再摧毀,恐怕只能用炸藥了。

陳維明說:「我們看到有些不速之客,去雕塑公園站那邊在圍著雕塑在轉,跟一般的遊客是不一樣的,當我們開車過去就已經沒有了。」

陳維明說,這個案子將在近期內開庭。

