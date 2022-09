美國限制AMD、NVIDIA向華出口晶片

【有線新聞】

美國政府限制晶片商向中國出口部分人工智能晶片,防止晶片被用作軍事用途。其中輝達兩款晶片的禁令範圍,包括香港。輝達指已獲華府批准向中國出口高階晶片一年。北京堅決反對美國搞科技霸權。

美國晶片商輝達披露旗下人工智能晶片A100和即將完成開發的旗艦級產品H100,需要取得美國政府許可,才能出口到俄羅斯及中國,限制範圍包括香港。

輝達稱中國對有關晶片已下了4億美元訂單,這兩款晶片可加快人工智能學習速度。公司引述華府官員指,此舉是要減低產品落入中俄軍方,或最終被用作軍事用途的風險。

輝達一日後再公布已獲華府授權可繼續出口和國內轉讓H100晶片,而A100則可出口至明年3月1日。兩款晶片訂單明年9月1日前均可在其香港廠房履行。

另一晶片商超微亦表示收到當局要求,禁止向中國出口一款人工智能晶片,但指還有另一款可如常銷售,相信業務不受影響。

美國商務部拒絕透露禁止出口晶片的準則,僅表示正審視與中國相關政策,維護國家安全和外交利益。

在北京,中國外交部發言人汪文斌:「美方的做法是典型的科技霸權主義,美方一再泛化國家安全概念,濫用國家力量,企圖利用自身科技優勢,遏制打壓新興市場和發展中國家發展,中方對此堅決反對。」

汪文斌又表示,搞技術封鎖、脫鈎,妄圖壟斷世界先進科技,注定以失敗告終。

