FDA授權使用首個針對Omicron的疫苗加強劑

聯邦食品及藥物管理局(FDA)週三授權自新型肺炎疫情爆發以來,首個針對Omicron變種病毒而設的更新版本的疫苗加強劑。

Omicron BA.5,是目前最主要的Covid變種病毒株,聯邦疾控中心(CDC)的數據顯示,十宗感染個案之中,接近九宗都是由BA.5引起的。

FDA週三緊急授權使用的新版本加強劑是混合型疫苗,分別由Pfizer和Moderna藥廠生產。

當中一半成份對抗原始的沙士2型冠狀病毒,另一半是針對Omicron亞型變種BA.4以及BA.5病毒株,這個成份是以BA.1為基礎加以調整而成。

CDC總監Rochelle Walensky說:「我們已更新秋季的疫苗加強劑,mRNA列序的改變很小,應該不會影響安全性

但有人士批評政府的決定太倉促,用在人體試驗的數據不足夠。

Walensky說:「大家常會問是太慢還是太快,而挑戰在於假如我們等待人體試驗數據,而不只是老鼠試驗數據,那要等待很久才有結果,疫苗便會過時

因為這個原因,FDA不再授權向12歲或以上人士接種用針對原始病毒的配方製成的加強劑,而新版的混合成份Covid疫苗,只可以用作加強劑,而不是基礎的頭兩針。

疾控中心的疫苗顧問委員會將於週四審議有關的數據,並建議在何種條件下接種,以及哪個年齡層的人應首先接種。

美聯社消息指,Pfizer有計劃向FDA申請,最快在10月初為5至11歲接種新版本的加強劑,美國政府已經購買至少1.7億劑,Pfizer表示,下週末前,可以付運多至1500萬劑。

而Moderna就沒有透露具體數字,只是說在未來幾天會有貨。

