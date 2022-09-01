FDA授權使用首個針對Omicron的疫苗加強劑

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聯邦食品及藥物管理局（FDA）週三授權自新型肺炎疫情爆發以來，首個針對Omicron變種病毒而設的更新版本的疫苗加強劑。

Omicron BA.5，是目前最主要的Covid變種病毒株，聯邦疾控中心（CDC）的數據顯示，十宗感染個案之中，接近九宗都是由BA.5引起的。

FDA週三緊急授權使用的新版本加強劑是混合型疫苗，分別由Pfizer和Moderna藥廠生產。

當中一半成份對抗原始的沙士2型冠狀病毒，另一半是針對Omicron亞型變種BA.4以及BA.5病毒株，這個成份是以BA.1為基礎加以調整而成。

CDC總監Rochelle Walensky說：「我們已更新秋季的疫苗加強劑，mRNA列序的改變很小，應該不會影響安全性

但有人士批評政府的決定太倉促，用在人體試驗的數據不足夠。

Walensky說：「大家常會問是太慢還是太快，而挑戰在於假如我們等待人體試驗數據，而不只是老鼠試驗數據，那要等待很久才有結果，疫苗便會過時

因為這個原因，FDA不再授權向12歲或以上人士接種用針對原始病毒的配方製成的加強劑，而新版的混合成份Covid疫苗，只可以用作加強劑，而不是基礎的頭兩針。

疾控中心的疫苗顧問委員會將於週四審議有關的數據，並建議在何種條件下接種，以及哪個年齡層的人應首先接種。

美聯社消息指，Pfizer有計劃向FDA申請，最快在10月初為5至11歲接種新版本的加強劑，美國政府已經購買至少1.7億劑，Pfizer表示，下週末前，可以付運多至1500萬劑。

而Moderna就沒有透露具體數字，只是說在未來幾天會有貨。

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