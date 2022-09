【KTSF 朱慧琪報導】

因應猴痘在全國迅速擴散,舊金山(三藩市)衛生部宣佈,由下週二9月6日起擴大接種猴痘疫苗的資格。

舊金山衛生部宣佈,猴痘疫苗Jynneos,將擴大至所有LGBT+性小眾群組和跨性別人士,除此之外,舊金山的接種站已經開始提供第二針疫苗,猴痘第二針疫苗要在接種第一針之後的28日後接種。

舊金山上週已經收到聯邦政府分配的8,000劑猴痘疫苗,下一輪將收到多13,000劑疫苗,到8月26為止,有超過95%疫苗已接種。

民眾可以到Sf.gov/mpx預約接種疫苗。

