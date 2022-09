【KTSF】

南灣Palo Alto發生企圖盜竊案,賊人試圖從住宅的屋頂入內爆竊但失敗,警方當場拘捕了他。

案發現場位於Bryant街3600號路段的住宅區,Palo Alto警方在週二早上6時左右接獲一對夫婦報案,表示聽到房屋屋頂上傳來可疑腳步聲,懷疑有人想闖入。

警員到場後發現涉案匪徒在屋頂上,試圖利用木塊擊破天窗,但並不成功。

警方當場拘捕了他,30歲疑犯Shaquille Hope Armstrong並沒有住址,警方以企圖盜竊住宅,以及非法在私人物業徘徊的控罪,扣留他在縣監獄。

