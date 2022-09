州長緊急服務辦公室宣布措施應對熱浪 望減低能源消耗（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

有鑑加州將持續受熱浪影響,州長緊急服務辦公室(Cal OES)宣布採取相關措施。

州長緊急服務辦公室(Cal OES)指,他們正不遺餘力工作,務求減低能源消耗,而更重要的就是保護社區中的弱勢社群,保障他們的安全。

Cal OES正與不同政府部門合作,包括國家氣象局密切監察熱浪情況,亦監督避暑中心的開放情況,保障需要避暑的市民有充足的資源。

市民若想知道自己家居附近何處有避暑中心,可以瀏覽Cal OES的網站,CalOes.CA.gov,點擊Find a Cooling Center,就可以於地圖上找到附近的避暑中心。

Cal OES亦預先於加州各地準備發電機、消防員等的支援,以備有緊急情況時能夠迅速採取行動。

Cal OES亦指,雖然炎熱天氣是現在的一大問題,但隨著極端天氣而來,亦可能有停電、山火發生,將來幾天情況可能隨時改變,呼籲市民保持警惕。

Cal OES亦呼籲市民多喝水,減少戶外活動,不要將小孩及寵物留在車內,關心身邊的人。

另一方面,加州供電局(Cal ISO)指,星期日開始一連三日將會是最熱,屆時民眾對電力的需求會非常高,將會是本年內最高。

預計未來幾天都會發出Flex警報,呼籲市民於4點至9點節約用電,能夠對電網減輕很大壓力。

