州長緊急服務辦公室宣布措施應對熱浪 望減低能源消耗（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

有鑑加州將持續受熱浪影響，州長緊急服務辦公室（Cal OES）宣布採取相關措施。

州長緊急服務辦公室（Cal OES）指，他們正不遺餘力工作，務求減低能源消耗，而更重要的就是保護社區中的弱勢社群，保障他們的安全。

Cal OES正與不同政府部門合作，包括國家氣象局密切監察熱浪情況，亦監督避暑中心的開放情況，保障需要避暑的市民有充足的資源。

市民若想知道自己家居附近何處有避暑中心，可以瀏覽Cal OES的網站，CalOes.CA.gov，點擊Find a Cooling Center，就可以於地圖上找到附近的避暑中心。

Cal OES亦預先於加州各地準備發電機、消防員等的支援，以備有緊急情況時能夠迅速採取行動。

Cal OES亦指，雖然炎熱天氣是現在的一大問題，但隨著極端天氣而來，亦可能有停電、山火發生，將來幾天情況可能隨時改變，呼籲市民保持警惕。

Cal OES亦呼籲市民多喝水，減少戶外活動，不要將小孩及寵物留在車內，關心身邊的人。

另一方面，加州供電局（Cal ISO）指，星期日開始一連三日將會是最熱，屆時民眾對電力的需求會非常高，將會是本年內最高。

預計未來幾天都會發出Flex警報，呼籲市民於4點至9點節約用電，能夠對電網減輕很大壓力。

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