位於東灣奧克蘭(屋崙)的州際580公路昨晚發生汽車槍擊案,一個在汽車裡面的9歲男童中槍受傷。

加州公路巡警表示,槍擊案週二晚接近10時發生,當時一名女子載著男童,在州際580東向行駛至Fruitvale Avenue附近,子彈射進車裡,擊中坐在前面乘客座位的9歲男童。

開車女子開離高速公路,然後在35和Brookdale Avenue交界處撞車,警方到達現場後發現女司機受傷,而男童中了一槍,兩人被送往醫院醫治,沒有生命危險。

警方目前沒有就事件逮捕任何人或提供線索,有任何消息的民眾可以致電加州公路巡警,電話是(707) 917-4491。

