汽油價格續跌 預料勞動節長週末更多人出遊

【KTSF 張擎鳳報導】

汽油價格繼續下跌，就在勞動節假期週末之前，有專家預計道路上的交通量會增加到疫情前的水平，AAA報告，這個假日長週末的旅行預訂量有所增加。

夏季就快結束，隨著汽油價格有所下降，預計在勞動節假期長週末，全國自駕遊的人數將會增加。

Gas Buddy石油分析主管Patrick De Haan說：「可能會有更多的美國人自駕遊，比今夏稍早所見為多。」

根據美國汽車協會（AAA），勞動節週末的汽車、航空、遊輪、酒店和旅遊的國內預訂量，比去年增長了22%。

與2020年相比，租車費用貴了近32%。

專家表示，氣油價格已從夏季高峰期顯著下降，並推動了夏季結束時自駕遊的需求。

De Haan說：「這是近月來所見最低油價，而夏季就快結束，意味著更多美國民眾在勞動節出遊，只有價格高企，出遊人數才會下降。」

De Haan建議給自駕遊人士要未雨綢繆，在非高峰時段開車，避開星期五和星期一的下午和晚上，這個時段的交通量通常是最大，其次是路上一見有較便宜的汽油就加油，以免在熱門旅遊景點買貴油。

De Haan說：「油價越過州界就可能上落2到5毛。」

與此同時，一些機場正在為大量的旅客群做準備。

費城國際機場的高層表示，他們正在為自2019年以來最繁忙的勞動節做準備。

旅遊專家說，石油價格下跌導致機票也降價、需求上升。

Scott’s Cheap Flights創始人Scott Keyes說：「談到機票，油價當然是個重要因素，因此我認為價格方面，現在較有利出遊。」

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