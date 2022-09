汽油價格續跌 預料勞動節長週末更多人出遊

【KTSF 張擎鳳報導】

汽油價格繼續下跌,就在勞動節假期週末之前,有專家預計道路上的交通量會增加到疫情前的水平,AAA報告,這個假日長週末的旅行預訂量有所增加。

夏季就快結束,隨著汽油價格有所下降,預計在勞動節假期長週末,全國自駕遊的人數將會增加。

Gas Buddy石油分析主管Patrick De Haan說:「可能會有更多的美國人自駕遊,比今夏稍早所見為多。」

根據美國汽車協會(AAA),勞動節週末的汽車、航空、遊輪、酒店和旅遊的國內預訂量,比去年增長了22%。

與2020年相比,租車費用貴了近32%。

專家表示,氣油價格已從夏季高峰期顯著下降,並推動了夏季結束時自駕遊的需求。

De Haan說:「這是近月來所見最低油價,而夏季就快結束,意味著更多美國民眾在勞動節出遊,只有價格高企,出遊人數才會下降。」

De Haan建議給自駕遊人士要未雨綢繆,在非高峰時段開車,避開星期五和星期一的下午和晚上,這個時段的交通量通常是最大,其次是路上一見有較便宜的汽油就加油,以免在熱門旅遊景點買貴油。

De Haan說:「油價越過州界就可能上落2到5毛。」

與此同時,一些機場正在為大量的旅客群做準備。

費城國際機場的高層表示,他們正在為自2019年以來最繁忙的勞動節做準備。

旅遊專家說,石油價格下跌導致機票也降價、需求上升。

Scott’s Cheap Flights創始人Scott Keyes說:「談到機票,油價當然是個重要因素,因此我認為價格方面,現在較有利出遊。」

