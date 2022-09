【KTSF】

聯邦衛生及福利部預計,免費提供新型肺炎疫苗的資金最快明年1月用完,而提供新型肺炎抗病毒藥物的費用,將到明年年中用完。

衛生及福利部表示,已為秋季和冬季疫苗接種活動購買了1億7千萬劑新的新型肺炎疫苗加強針,但預計最到1月時,將不再有資金購買或分發疫苗,即是國民可能需要自己付錢接種疫苗.

另外,政府購買幾種治療對抗新型肺炎藥物的撥款,預計明年中旬用盡,資金即將用盡的原因是白宮所提出的新型肺炎疫苗、測試和治療所需的額外撥款,未能在國會通過。

